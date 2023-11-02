強化檢測布局，金萬林（6645）宣布與國際一線檢測分析儀器大廠美商沃特斯（Waters ）合作，在台灣推出大眾化PFASs環境毒素檢測服務，讓民眾查知環境毒素的危機，並及早採取因應對策。

總經理楊文明表示，研究發現，暴露與接觸PFASs的全氟／多氟烷基物質後，會影響人體免疫系統、脂質與胰島素失衡、腎功能下降、肝毒性、體內激素紊亂，也會導致癌症風險增加。這次與沃特斯合作，讓高階PFASs檢測，落實到普羅大眾，提供重視生活品質的消費者可靠的監測體內有害物質的管道，以便採取相關對策。

PFASs具有疏水性、疏油性、熱穩定性等特性，可防水、防油、防污，被廣泛應用於可接觸人體的織品、食品包裝、容器、食器等多種日常生活用品。人體暴露到PFASs，導恐致體內葡萄糖失衡狀態、引發代謝併發症、注意力不足過動症、甲狀腺機能與精子的數量等問題，各國紛紛對PFASs加強管制，甚至禁用。

楊文明指出，國際在2000年代初期開始重視環境PFASs的暴露與人類健康間的問題。早期常用的PFASs主要有四類，PFOS、PFOA、PFHxS和PFNA，若這四種成分暴露過多，對人體與環境都會帶來有害的副作用。

不過，PFASs在體內半衰期長且檢測相當困難，需透過高階精密檢儀器（如：液相層析串聯質譜儀）才能檢驗出身體中的環境毒素，通常受政府或受政府委託的學研機構進行，至於與一般民眾相關的PFASs相關檢測，則多著重於生活用品之殘留測試。為提供台灣民眾更完整、高階且平價的服務，攜手世界級的沃特斯進行合作，以血液採檢搭配雙方合作的儀器及分析技術，大幅提高檢測準確度。

楊文明強調，金萬林業務核心為檢測，包括儀器代理、耗材銷售與開發，並逐漸拓展到檢測服務領域，從個人的次世代癌症基因檢測、青少年到老年的亞健康族群的健康檢測，再到農業科技的基因檢測，協助國內發展智慧農業。這次擴大高階PFASs檢測，強化健康檢測耕耘版圖。