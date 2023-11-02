周四泛歐Stoxx 600指數早盤升5.09點或1.17%，為441,66點。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)宣布維持利率不變，但是如果通膨再次上升，不排除再次升息；但是他也擔心，市場利率的上升，可能開始對經濟加重壓力。

房地產股升2.7%。芬蘭房地產商Kojamo在公布第三季業績之後，股價大漲7.6%。

科技股大漲2.3%。歐洲最大餐點快遞公司Just Eat Takeaway大漲7%；此前美國DoorDash公布強勁第四季獲利目標，激勵了同業股價。

瑞士人力公司藝珂(Adecco)在公布第三季淨利優於預期之後，大漲10.2%。

殼牌石油(Shell)公布上季獲利62億美元，符合預期，股價升1.4%。

諾和諾德(Novo Nordisk)大漲2.1%；該公司公布第三季銷售和營業利益創紀錄，但是持續對大受歡迎的減肥藥Wegovy實施限制供應。