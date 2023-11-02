受惠於中國大陸持續發佈宏觀利多消息，推升國際鐵礦原料行情逆勢上漲，每公噸回升到125美元以上。大陸中金會決議，將支援剛性和改善性住房需求，帶動其鋼價上漲，鐵礦隨之轉強，創下1個半月以來新高。

市場人士指出，月線連3紅之後，進入11月的第1個交易日，鐵礦1日反轉走高；含量62％的澳洲粉礦1日運往大陸的價格，每公噸上漲1.7美元，來到125.2美元，創下9月16日以來的新高。鐵礦10月整月共上漲3.35美元，漲幅3.8%，為連續3個月收紅走勢，且到11月1日為止，今年以來累計上漲7.85美元，漲幅6.7％。

由於大陸宏觀面利多持續發佈，為期3天的中央金融工作會議於10月31日結束，官方指出，將支援剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等建設，構建房地產發展新模式，提振市場信心，激勵其鋼價上漲，鐵礦也跟著走高。

市場人士表示，大陸鐵水產量仍然居高，但鋼廠自發性減少，粗鋼日均產量下滑，需求將漸為萎縮，將激發鐵礦的供需矛盾，而鋼材需弱，鋼價上漲空間受壓抑，短期鐵礦將呈現震盪維堅走勢。