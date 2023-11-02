日本央行（日銀）10月31日公布利率決策立場偏鴿，導致日圓兌美元匯率跌至接近33年低點。根據台銀2日牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.2187，持續在「0.21」字頭的甜甜價徘徊。但據消息人士透露，日銀已在計畫明年春季退出長達10年的貨幣寬鬆政策，日圓走貶時間恐怕有限。

路透社引述消息人士說法報導，日銀總裁植田和男將堅持他上任6個月以來所建立的模式，也就是在延續前任總裁黑田東彥的溫和言論之際，同時逐步退出寬鬆政策。從植田和男4月上任以來，他基本上呼應了黑田東彥的承諾，保持超寬鬆的貨幣政策，直到日銀能穩定實現2%的通膨目標。

在全球央行都大幅升息的情況下，日銀的做法顯然是鴿派的異類，可是一旦日銀做出任何轉向，都可能導致日本資金大幅回流，進而衝擊全球市場。消息人士表示，有鑑於經濟前景的不確定性，日銀可能希望至少等到明年春季才能實現政策正常化。

但日銀前官員山岡浩巳指出，日銀有可能等不了那麼久，日圓大幅貶值與通膨飆高的風險，可能會迫使日銀的退出時機比其預期的更快到來，「留給日銀的時間不多了，植田總裁可能已經注意到了這一點」。