日本一間行銷公司調查，日本「核處理水」首度排海的1個半月間，中國電商網站上的日本製商品銷售持續疲軟，營業額較去年同期減少逾310億日圓（約新台幣67億元），減幅約3成。

日本放送協會（NHK）報導，面對日本福島第一核電廠的「核處理水」入海，中國政府從8月24日起全面禁止日本產水產品作為反制。

而日本一間行銷公司日前針對中國兩大主要電商網站上販售的2萬2000項日本製商品，調查是否受到影響。

調查結果顯示，從日本首波「核處理水」排海首日的8月24日至10月8日約1個半月的銷售額，跟2022年同期相比減少了約30%，相當於約310億日圓。尤其是直接接觸到皮膚的商品及食品等，銷量明顯受到影響。

例如化妝水等護膚產品減幅約36%、金額約155億日圓；尿布等嬰兒及孕婦用品下滑了34%、約57億日圓；包含保健食品在內的食品、保健商品減少約29%，將近40億日圓。

另外有約3成的日本製商品，產品介紹中的「日本」被刪除，或是改用「海外商品」來標註「日本輸入品」。

進行這項調查的行銷公司指出，「之前日本的名字是個品牌，但是現在形象已變為負面。中國消費者擔憂放射性物質，所以透過檢查等證明安全性是相當重要的」。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1121102