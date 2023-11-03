連鎖餐飲集團揚秦(2755)2023年動能穩健，第三季、前三季營運同步攀峰，且第四季力拚再創高。揚秦股價近期於108～119.5元區間盤整，今（3）日開高後在買盤敲進下放量飆漲8.93％至122元，創9月底以來1個半月高價，早盤維持近4.5％漲勢，表現強於大盤。