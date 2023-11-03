揚秦第三季合併營收5.63億元，季增5.49％、年增15.23％，營業利益0.41億元，季增8.9％、年增達30.69％，稅後淨利0.35億元，季增6.34％、年增4.38％，全數改寫新高，每股盈餘1.19元。毛利率26.31％雖探近1年半低，但營益率7.38％為近5季高、亦創同期新高。
累計揚秦前三季合併營收15.85億元、年增達14.42％，營業利益1.14億元、年增8.34％。稅後淨利0.98億元、年增3.19％，均創同期新高，每股盈餘3.27元。毛利率26.61％、營益率7.25％，表現持穩高檔、雙創同期次高。
截至11月初，揚秦旗下早午餐品牌「麥味登」全台總店數增至824家，台式炸雞品牌「炸雞大獅」海內外店數維持100家，咖啡簡餐烘焙品牌「REAL真．Cafe．Bread」全台維持5家，並推出和風涮涮鍋新品牌「涮金鍋」跨足火鍋市場。
展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，隨著整體內需復甦、市場恢復疫前趨勢，旗下各品牌將同時出擊，力拼第四季營運再創高。而生力軍「涮金鍋」10月7日開幕後業績開紅盤，截至10月底已賣出7500鍋，將對第四季營運帶來不小助益。
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