華航董事長謝世謙指出，目前所有成本都上漲，包括燃油、油料、人員成本、地面代理費用、空廚等，所以反映在票價的漲幅，很少有航空公司會低價促銷。另外，他指出，今年旅遊是漸進式上漲，從訂位或市場感覺，2024年會比今年還好，因為今年一開始還沒完全恢復，加上華航租機、還機，新機因為供應鏈等問題延遲交機，航機調度有問題，導致運能不足。

高星潢補充表示，明年起各地區都會要求生質燃油，華航預計2025年每個航班要增加2％生質燃油，但台灣沒有生質燃油，必須飛往新加坡、歐洲、洛杉磯等，而2％生質燃油的費用是目前3倍，燃料成本會上揚，加上旅客服務升級，飛機餐點成本也往上墊高；此外，新飛機延遲交機是因為缺工缺料，也會是未來常態，導致華航還機後現在飛機供不應求，而票價建立在供需之上，這些原因造成票價居高不下。

孫嘉明表示，長榮航一直對於客運表現抱持很樂觀的看法，目前平均票價還是比疫情前多5成，2024年維持今年票價就算很高，今年第4季繼續增班，第4季一定比上半年前兩季好很多。貨運方面，原本今年底一架新貨機遞延到明年初交機，會挹注明年第1季貨運動能。