接棒台中爵士音樂節，「富宇共好啤酒派對」今（4）日下午在帝國製糖廠台中營業所戶外廣場盛大登場，與音樂品牌「民生電氣」攜手，以「減式生活」為主題，邀請民眾在湖畔DJ的音樂和酒香中響應永續行動，向減法生活致敬，吸引大批民眾同樂！

今日派對由音樂品牌「民生電氣」人氣DJ跨界即興，連續4小時演出Jpop、搖滾、JazzGroove 、CityPop 和90年代disco等曲風，啤酒小食市集搭配水霧、燈光、懶骨頭，活動中不定時有紓壓小活動，邀請參與民眾面對三公頃湖泊發送「好心情電波」。

「富宇共好啤酒派對」以「減式生活」為主題，運用減法思維，以數位宣傳代替海報印刷，場地布置選擇可重複使用的環保素材，並鼓勵自行攜帶環保餐具同樂，活動中不提供任何拋棄式餐具，現場提供循環杯、循環餐盒、循環叉匙免費借用，在減少環境壓力的同時，也為生活創造愜意氛圍。

富宇建設董事長特助張宇承表示，設計理想中的派對不難，提倡一種生活則需要更多想像力；永續的概念，其實不如想像中複雜，生活中大大小小的事，都可以是我們對永續和共好生活付諸的實踐。

派對一隅，以LED燈搭置的互動式空間，是富宇呼應「減式生活」主題，呈現出「家」和「共好」的意象：空間內近400支酒瓶搭配燈串，在黑夜中排列出「FUYU LIFE」字樣，民眾可以在喝完啤酒後，將玻璃空瓶置入互動裝置內回收，回應派對的共好精神。

本次派對集結眾多知名啤酒品牌響應共好，如ChangeX Beer 南園酒家、Fullmoon Taiwan 滿月精釀、GBA吉比鮮釀餐廳、link selections 新創永續飲食選物店、埔樂啤酒莊園、義大利奇瓦雷精釀啤酒、雅啤精釀啤酒、湧金啤酒、德佤烈Dévoiler法式精釀、霧樂家釀、Alex＆Harry台灣果實酒、Bertinchamps貝塔尚啤酒與南島微醺-交心酒吧，以及柴窯火腿製造所等知名行動餐車。

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