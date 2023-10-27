繼去年「歐咪呀給萬聖季」後，大高雄觀光商圈總會今年特別於11/28、29兩天，在台鐵三塊厝站前封街舉辦「鐵道驚魂派對」，不僅有封街大遊行，也邀請大家一起變裝討糖趣，現場有聚集本市近百家攤販外，還有歡樂泡泡秀、火舞，及新住民創藝舞蹈帶來的熱鬧表演，此外，更邀請派對甜心DJ Didi帶來的不一樣的耶誕驚魂魅影派對。

鐵道驚魂派對邀集了本市商圈的近百家美食以及商品，還有30位變裝Coser。（圖片來源：高雄市經發局提供）

大高雄觀光商圈總會理事長王文雄表示，鐵道驚魂派對邀集了本市商圈的近百家美食以及商品，還有街頭藝人表演。本週六(10月28日)下午4點時於自立路延鐵道三街踩街遊行討糖，遊行隊伍將會有兒童創新八家將、30位變裝Coser、國軍娃娃及日本舞藝一同踩街，現場也有免費萬聖彩妝。

國軍娃娃也將來「鐵道驚魂派對」秀出國軍可愛的一面。（圖片來源：高雄市經發局提供）

經發局表示，今年特別集結本市30個商圈特色舉辦「鐵道驚魂派對」，活動場域特別選在火車站三塊厝站前，也是鐵路地下化後首次結合綠廊道舉辦活動，消費者除了來變裝逛市集，還可以順道到三鳳中街、長明商圈、後驛商圈及大連商圈等特色商圈購物，可見大高雄觀光商圈總會的用心規劃。

精彩的火舞點亮鐵道派對（圖片來源：高雄市經發局提供）

大高雄觀光商圈總會指出，「鐵道驚魂派對」活動時間為10月28日至29日下午3時至晚上9時，前一百名變裝打卡即可兌換到精美小禮品，歡迎大家大膽秀出你的創意變裝，一起來踩街遊行、逛市集。