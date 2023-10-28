活動現場除了有小小警察制服及特殊任務警力「警用防護裝備展示」供小朋友變裝及體驗，還提供豐富有趣之宣導活動寓教於樂。（圖／警方提供）

台南市警察局為加強民眾性別意識，認識多元性別，於今（28）日與遠東百貨台南成功分公司工同合作「臺南性平主題宣導月」，以「關懷婦幼 兒少保護及犯罪預防」為宣導主題，共同打造孩童最喜愛的小小警察體驗、交通安全及反詐騙、反毒品等犯罪預防宣導活動。

活動現場除了有小小警察制服及特殊任務警力「警用防護裝備展示」供小朋友變裝及體驗，還提供豐富有趣之宣導活動寓教於樂。（圖／警方提供）

活動現場除了有小小警察制服及特殊任務警力「警用防護裝備展示」供小朋友變裝及體驗，還提供豐富有趣之宣導活動寓教於樂。（圖／警方提供）

活動現場除了有小小警察制服及特殊任務警力「警用防護裝備展示」供小朋友變裝及體驗，還提供豐富有趣之宣導活動寓教於樂。市警局犯罪預防科現場開班授課「南警反詐、反毒小學堂」，針對常見詐騙手法加強防詐觀念，也提醒民眾「111政府專屬短碼簡訊平臺」已於24日正式啟動，讓冒充政府機關的簡訊無所遁形；現場也藉由「擬真毒品教具箱」介紹新興毒品的種類及態樣，教導學童如何破解新興毒品之偽裝，學會保護自己，勇敢拒絕誘惑；交通警察大隊也指導「交通安全小騎士」們正確的交通安全觀念，讓小小警察透過迷你警用機車騎乘體驗，養成良好的駕駛習慣；「婦幼小學堂」則由婦幼警察隊及第一警察分局共同辦理婦幼安全及有獎徵答宣導活動。

近年網路科技資訊發展，性影像犯罪案件增多，為防治數位性暴力，性侵害防治法第13條已於112年8月15日施行。市警局也藉由辦理實體活動向民眾宣導相關新制法令，並提醒如有發生性影像遭散布應謹記「二不三要」原則：「不」要刪除、「不」要聲張、「要」保留相關證據、「要」記錄連結及散布者帳號等資訊、「要」向性影像處理中心提出申訴。如需申訴移除下架性影像，被害人也可直接至衛生福利部性影像處理中心：https://tw-ncii.win.org.tw/