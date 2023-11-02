為提供小資族多元參與資本市場管道，2020年10月26日開放以盤中交易零股方式，以降低投資人門檻，增進更多投資人於盤中時段交易零股之機會，並為提升盤中零股市場之流動性，自2022年12月19日起盤中零股交易撮合間隔時間，由3分鐘縮短至1分鐘。

經統計盤中零股制度上線至2023年9月底止，上市零股成交戶數由上線前約32萬戶成長至110萬戶，零股交易成交戶數大幅成長約248％，其中30歲以下年輕族群成長幅度最大，占比由21.10％成長至27.76％，顯示年輕人對證券市場有相當之參與度。

盤中零股上線實施至2023年9月底止，上市盤中零股日均值為19.28億元(占比0.64％)，盤中零股自縮短撮合時間至1分鐘後迄今年9月底止(112年1月至9月) ，上市盤中零股日均值為23.50億元(占比0.84％)，均較盤中零股制度上線前(2020年1月至9月)，盤後零股日均成交金額2.23億元(占比0.12％)有顯著提升。

為提升盤中零股交易市場資訊之即時性，證券市場預計自今年11月27日縮短盤中零股試算行情資訊揭露間隔時間，由現行10秒鐘縮短至5秒鐘，藉由提供投資人更即時及透明之行情資訊，增進投資人買賣決策之參考，以精進優化零股交易市場。

金管會表示，打造普惠金融之優質投資環境為重要推動項目，盤中零股交易之實施為小資族提供投資管道，本次縮短盤中零股行情資訊揭露間隔時間更有利投資人參與盤中零股交易決策，金管會已督導證交所及櫃買中心加強對證券商及投資人的宣導，並提醒投資人多瞭解及運用本項新便利措施，同時審慎評估交易成本、自身財力情況、瞭解公司財務業務等基本面狀況，注意相關投資風險。