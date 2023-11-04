美國財政部領導的金融穩定監督委員會（FSOC）同意對具系統性風險的非銀行機構、資產管理公司和對沖基金加強監管。美國財長葉倫指出，主管機關擬加強監管非銀行金融機構，以遏止金融系統性風險。

FSOC亦採納用來確認金融系統潛在風險新框架，以強化FSOC的工作透明度。葉倫3日表示，經過數個月的討論，資深官員投票支持用來確認具系統重要性的金融機構之新框架。

越來越多金融活動逐漸轉移到透明度較低的非銀行機構，令主管機關日益擔心。

FSOC雖未點名哪些非銀行機構屬於系統重要性金融機構（SIFI），預料貝萊德（BlackRock）和橋水（Bridgewater）等全球資產管理和對沖基金巨頭，可能成為聯準會（Fed）的監管對象，並面臨更嚴格的資本和流動性要求。貝萊德與橋水對此不予置評。

另一方面，愛荷華州公民銀行（Citizens Bank）遭到當地主管機關下令關閉，並允許美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，成為今年美國第五家倒閉的地區銀行，也是該州2011年來首次銀行倒閉事件。

為了保護存戶，FDIC與愛荷華信託儲蓄銀行（Iowa Trust ＆ Savings Bank） 達成購買與承受協議，後者將接收公民銀行所有存款，並買下幾乎所有資產。公民銀行兩家分行6日將以愛荷華信託儲蓄銀行分行之名繼續運作。

截至9月底止，公民銀行總資產約6,600萬美元，存款總計5,900萬美元。

FDIC估計，這起交易對存款保險基金（DIF）的成本為1,480萬美元。與其他方案相比，由愛荷華信託儲蓄銀行收購是成本最低的解決方案。國會在1933年成立DIF，旨在保戶存款。

美國3月掀起地區銀行風暴，先前倒閉的銀行包括矽谷銀行（SVB）、標誌銀行（Signature Bank）、第一共和銀行（First Republic）和美國心臟地帶三州銀行（Heartland Tri-State Bank）。