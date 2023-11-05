台酒嘉義酒廠義賣「職人嚴選-2023鍾馗醉酒系列二」限量酒助若竹兒基金會。（廖素慧攝）

若竹兒教育基金會今天在嘉義酒廠舉辦愛心園遊會，吸引滿滿人潮。（廖素慧攝）

台灣菸酒公司嘉義酒廠限量酒「職人嚴選-2023鍾馗醉酒系列二」最近開賣，民眾搶購幾乎暴動，5日以6萬6000元義賣出去，捐助若竹兒教育基金會，而恆青機電業者率員工扶老攜幼捐贈百萬元，世代接力傳承愛心。

若竹兒教育基金會今天在嘉義酒廠舉辦愛心園遊會，近百個攤位吃喝玩樂都有，吸引滿滿人潮，桃園的恆青機電持續多年到嘉義捐款，也由董事長簡華海率數十名員工攜家帶眷搭乘2輛遊覽車到現場，捐款100萬元。

簡華海說，每年有很多員工熱心響應捐款，還會帶著兒孫一起來，捐款行動已傳承3代，大家就是盡點棉薄之力希望能幫助到若竹兒們，恆青機電也陸續捐過數輛汽車，協助若竹兒外出方便。

台酒嘉義酒廠則提供1甕「職人嚴選-2023鍾馗醉酒系列二」義賣，這款酒是10月新開賣的限量酒，因具收藏價值，首賣當天有大批民眾天沒亮就大排長龍搶購，險些發生暴動，還出動警察到場排解維安。

義賣一開始由嘉邑行善團理事長徐文志出價3萬6000元，有人加價為5萬8000元，最後由五月雪公益社團喊價6萬6000元成交。

嘉義縣副縣長劉培東頒贈感謝狀給五月雪公益社團、恆青機電公司，感謝他們發揮大愛，捐助若竹兒基金會，讓若竹兒們能安心生活，也透過助弱善行，讓愛心永續傳承下去。

若竹兒基金會董事長林朋輝也表達對恆青機電、五月雪公益社團、贊助愛心園遊會的各界人士及攤商，集大家的愛心善行，幫助若竹兒能安居在庇護家園及學習生活能力。

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