花蓮太平洋浪花半程馬拉松將在明年3月9日開跑，主辦單位除特別祭出限量2000名太魯閣馬拉松免抽籤名額的早鳥優惠，明年兩場賽事的獎牌還能合併成一幅山海畫，相當吸睛。（羅亦晽攝）

花蓮太平洋浪花半程馬拉松將在明年3月9日開跑，賽事代言人為日法混血女星雷艾美透過影片，介紹賽事內容。（羅亦晽攝）

花蓮太平洋浪花半程馬拉松賽道為全台最美的台11線海岸公路，競賽過程可一次滿足聽浪、觀浪及踏浪等3種享受，廣獲好評，明年賽事將在3月9日開跑，今天傍晚6時開放報名，主辦單位除特別祭出限量2000名太魯閣馬拉松免抽籤名額的早鳥優惠，明年兩場賽事獎牌更能合併成一幅山海畫，藉以打響花蓮特色馬拉松賽事名號。

太平洋浪花半程馬拉松賽事總監天樂表示，明年賽事將結合2024太魯閣馬拉松，組成「花蓮山海戀」系列賽事，兩項賽事獎牌雖為單獨呈現，如太浪是海的圖騰，太馬是山的圖騰，但合併起來卻能成為一幅山海景象，相當特別，盼能吸引跑者參加搜集。

天樂提及太浪組別，分為6公里快樂浪花組（限額2000人）、12公里逍遙浪組（限額2000人）、21公里黃金浪花半程組（限額2500人），每組的折返點都是沿線絕美的打卡景點，快樂浪花組為鹽寮村民的聽浪秘境，逍遙浪組為絕美的觀浪觀景台，黃金浪花組則是鹽寮漁港，特別的是，途中包含1段1公里的沙灘路段，讓跑者享受踏浪的快感。

主辦單位除精心規畫賽事各組別的折返點，另將補給站分為「快速組」與「快樂組」，天樂說，「快速組」主要是提供競速跑者快速拿取補給品，「快樂組」則是讓跑者享受在地特色美食，吃吃喝喝慢慢跑，體驗一場快樂的馬拉松旅程。

天樂說，2024浪馬將在明年3月9日開跑，起跑位置在遠雄海洋公園活動廣場，今天晚上6點開放報名，黃金浪花組按男女總名次，冠軍可獲得2萬元獎金、第二名1.2萬元、第三名8000元，他還透露，此次將祭出4000個早鳥名額，分別為2000個太魯閣馬拉松免抽籤資格，與2000個限量跑旅包，要搶要快。