高爾夫球與威士忌的緊密關連，不難讓人想到常在高爾夫球場及相關賽事現身的商務菁英人士首選Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌。首屆席次始開放即秒殺的搶手好評，Johnnie Walker XR造局者高爾夫球公益賽即將迎來第二屆賽事。「2023 Johnnie Walker XR造局者高爾夫公益賽」將於今年12月正式開打。

「2023 Johnnie Walker XR造局者高爾夫公益賽」將於今年12月正式開打。（圖片/帝亞吉歐）

絕佳技藝調和經典與創新 商務聚會必備XR 21

與高爾夫球發源地同樣來自蘇格蘭、擁有近二百年歷史傳承的蘇格蘭威士忌傳承品牌Johnnie Walker，百年的先進思維與創業家膽識，加上調酒師的絕佳技藝，呼應高爾夫球好手對於場上每一桿，都要細心佈局，並大膽突圍，最終自信且精準地揮桿來創造最完美結果。

秋天對高爾夫球迷而言，是打球最舒適的季節，加上秋季美食紛紛出籠，在暢快揮桿後，與三五好友品嘗美食美酒，堪稱人生至高享受。擁有「威士忌中的聖母峰」的Johnnie Walker XR 21年威士忌，運用許多珍貴罕見、熟成至少21年以上的優質威士忌調和而成，融合了金黃蜂蜜與香草的香甜氣息，帶有些許果香，並蘊含馥郁濃厚的橡木熟成香氣，與各式美食都能完美搭配，尊貴不凡的瓶身外型也絕美講究，在各種商務聚會上也十分吸睛，可說「內外兼備」。

Johnnie Walker XR 21年選用多種珍貴罕見、陳年21年以上的優質威士忌調和而成，尊貴不凡的瓶身外型也絕美講究，在各種商務聚會上十分吸睛。（圖片/帝亞吉歐）

尊榮不凡 優雅圓潤且精緻 企業送禮首選

XR是Extra Rare極致珍稀的縮寫。21年以上高年份酒液本身極為珍稀，Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌的酒體，即取自多家酒廠窖藏21年以上、珍稀單一麥芽威士忌，以出色優異的調合經驗，進一步締造濃郁深邃、複雜有深度的酒體性格，並創造一層又一層馥郁果香與麥芽風味交織，如絲綢般醇厚迷人質地，屬極致珍稀之作。

特別的是，精選21年以上淬煉的珍釀，其中蘊含已失傳的傳奇酒廠PORT DUNDAS原酒，並跳脫產業常規，使用繁複的三維立體工藝，打造出Johnnie Walker XR 系列酒款，不僅成為品牌指標性商品，也廣為商界菁英和行家津津樂道，適合收藏，或致贈予重要、備受尊敬的對象。

Johnnie Walker XR 系列酒款不僅成為品牌指標性商品，也廣為商界菁英和行家津津樂道，適合收藏，或致贈予重要、備受尊敬的對象。（圖片/帝亞吉歐）

歷經光陰淬煉 交織出無限綿延的馥郁風味

隨著氣候漸涼，在初秋的夜晚啜飲Johnnie Walker XR 21年威士忌更是一種享受，初入口輕柔甘冽，香草與溫暖的煙燻味，包覆著蜂蜜甜味與香料味；中段則出現柑橘、熱帶水果與焦糖的香甜相互交織，還有些煙草和葡萄乾的風味飄忽其中；而最後綿長、滑順、柔和的餘韻，既複雜又迷人，是一連串無盡的細膩味道巧妙交織，成就無窮無盡的醇郁餘韻。

國內威士忌年度盛事「金威獎」盲測活動中，Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌也不負眾望，在高端調和威士忌盲測中摘冠；透過分析發現，北中南三地共超過300位盲評大使參與活動，除了層峰人士，中生代族群也開始重視生活品質及品味，願意投資精緻的產品及生活。而此次Johnnie Walker XR 21年威士忌在調和威士忌盲測中取得壓倒性勝利，更加奠定其尊榮地位！

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