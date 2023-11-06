Accenture的調查資料來自於YouGov的數據。Accenture說，由於對生活成本費用感到擔憂，英國人正在縮減在送禮、外出用餐、居家吃喝的費用支出。

調查還發現，半數英國成年人不打算利用在年底的黑色星期五、網路星期一(Cyber Monday)、禮節日(Boxing Day)的折扣優惠進行消費。

德勤(Deloitte)和資誠(PwC)在上月公佈的調查更為樂觀，兩家公司皆表示，僅有3分之1的英國人計畫今年聖誕節減少消費。

儘管英國的家戶必須應對近兩年的生活水準大幅下跌，今年至今的整體消費需求基本上保持穩定。

在其它相關的參考調查方面，憂國九月的零售銷售，降幅超出預期，部分原因為異常的溫暖氣候，降低了秋季服飾的銷售。

服飾零售商Next在上周說，十月中旬開始，天氣回歸典型的秋季氣候，銷售出現飆升。該公司預計，今年聖誕節的銷售將為年增2%。

英國最大連鎖超市集團特易購(Tesco)和競爭對手森寶利(Sainsbury's)此前都表示，對自己公司的聖誕節銷售感樂灣。

此外由於預期交易將保持強勁，瑪莎百貨(Marks & Spencer)計畫在年底假期前雇用較去年更多的臨時工人。