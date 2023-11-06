高雄壽山野生獼猴一直是當地非常著名的特色之一，也讓登山的遊客可以在極近的距離觀察野生動物，但是因為民眾長期餵食的影響，導致山上的臺灣獼猴習慣從人類手上取得食物，不但造成人猴之間的衝突，也因為人的食物含高鹽、糖、油等成分，對獼猴的健康造成極不良的影響。所以一直呼籲民眾請勿餵食。

人類的餵食會使野生動物改變覓食行為，甚至造成人與動物之間的衝突（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市在101年即制定高雄市野生動物保育自治條例，教育民眾禁止接觸及餵食獼猴，同時設有檢舉餵食臺灣獼猴獎勵辦法，鼓勵民眾若有看見違規餵食的行為，可進行蒐證並舉報，農業局會依影片及照片內容判斷是「主動餵食」還是「食物被搶」，以此做為開罰準則；只要案件經查證屬實並處以罰鍰者，檢舉人可依實收罰鍰金額百分之20獲得檢舉獎勵金，今年已有2位民眾依該獎勵辦法獲得獎勵。

餵食野生動物是違規行為，民眾檢舉成功還可獲得罰鍰金額百分之20的獎勵金。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市農業局表示，餵食野生動物的行為不但使動物更加依靠人類獲取食物，喪失覓食的本能，同時使動物更加靠近人類活動區域，造成人與動物之間的衝突；同時農業局提醒民眾在野外休憩時，若發現野生動物，保持距離觀察即可，不要隨意接觸，同時收拾好隨身物品及食物，避免吸引野生動物注意，一起維護自然共存的生態。