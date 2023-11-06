榮成10月自結合併營收40.25億元，月減0.54％、年減14.48％。但營業利益1.46億元，月增達70.14％、較去年同期轉盈，營益率升至3.64％，雙創近17月高。歸屬母公司稅前淨利1.18億元，月增達4.67倍、較去年同期大幅轉盈，稅前每股盈餘0.09元，雙創近16月高。

累計榮成前10月自結合併營收384.46億元、年減13.05％，為近3年同期低。營業虧損2.13億元、虧損年增達1.67倍，營益率負0.56％，歸屬母公司稅前虧損9.09億元、虧損年增達近1.61倍，稅前每股虧損0.69元，均續創同期新低。

榮成今年以來台灣獲利恢復穩定，但中國大陸解封後終端需求未完全恢復，經濟復甦不如預期拖累整體營運顯著轉虧，但虧損狀況逐季收斂好轉。隨著中國大陸工紙供需調整告一段落，原紙庫存明顯去化，需求及價格好轉使本業自8月起恢復獲利，並逐月走強。

儘管榮成先前法說對第四季旺季效益仍保守看待，表示未見明顯爆發成長跡象，但認為中國大陸工紙產業已位處谷底「不會再差」，將持續聚焦內部降本改善。法人認為，隨著中國大陸工紙旺季市況好轉，認為榮成第四季營運有機會轉虧為盈。