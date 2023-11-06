今年阪神虎贏得日本大賽成為日本一，當地有位將滿102歲的老奶奶村重富美（村重フミ）表示一定要看到這一幕，她從阪神成軍以來（87年前）就支持球隊至今。阪神1985年摘下首座總冠軍，暌違38年成功奪得第2冠，讓村重非常欣慰，村重抱著阪神虎娃娃的照片也被當成球團最佳的宣傳材料。

村重出生於1921年，現住在高齡者安養中心，周圍的人對她的精神奕奕感到驚訝，村重曾宣言「看到阪神再度摘冠前可不能死」堅持健康地活下去，結果阪神虎做到了，她也做到了。

在疫情爆發之前村重多次親往現場觀戰，還對比賽有獨到的見解，提出她對守備與投捕的重視，畢竟沒有教練或球迷比她更資深的了。早年的球迷主要藉由廣播收聽比賽，村重經歷從廣播、電視、網路一路轉變，兩度見證心愛的阪神虎摘冠，在日媒的鏡頭前開心鼓掌。

美國大聯盟的芝加哥小熊的兩次總冠軍相隔108年之久（1908年、2016年），當時有位108歲的老奶奶鮑爾（Mabel Ball）出生於1908年，她等了一輩子就是想看到小熊摘冠，她在2016年小熊摘冠的1周之後去世。芝加哥還有一位老爺爺克勞佛（CP Crawford）出生於1907年，他是極少數跨越過小熊兩冠的球迷，他在2019年去世，活到112歲。