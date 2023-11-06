專門負責職業訓練的勞動部勞動力發展署，近日發現該署LOGO遭冒用並設置「勞工處勞工服務中心」Facebook粉絲專頁，誘騙民眾加入LINE群組並騙取個資，呼籲民眾勿上當。

勞動力發展署表示，近日有「勞工處勞工服務中心」Facebook粉絲專頁冒用該署LOGO，並以「自營業、無一定雇主自營工作勞工、臨時工、急難救助、企業貸款、勞工貸款、農民漁民貸款及店家商家貸款」等關鍵字，誘騙民眾加入LINE群組，再藉口可代為申請補助或貸款，來獲取民眾個人身分證號、銀行帳號等個人資料。發展署聲明，該粉絲專頁非發展署設置，請民眾務必提高警覺。

如何辨識勞動部及所屬機關（構）？發展署表示，勞動部及所屬機關（構）推動各項勞工協助措施及相關訊息，均以勞動部官網（https://www.mol.gov.tw/）、勞動力發展署官網（https://www.wda.gov.tw）、台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw），及勞動部FB（https://www.facebook.com/mol.labor）、勞動力發展署FB（https://www.facebook.com/wda.gov.tw/）、台灣就業通FB（https://www.facebook.com/jobsfamily）內容為主，如民眾接獲推播廣告被引導需加入群組、或經要求提供個人資料，請務必向勞動部及所屬機關（構）進一步求證，或撥打勞工諮詢申訴專線1955、勞動力發展署免付費客服專線0800-777888洽詢。