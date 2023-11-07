研究人員今天表示，一名巴金森氏症（Parkinson's Disease）晚期患者在脊髓植入電極後，終於能夠再次行走，幾乎與正常人無異。

法新社報導，瑞士研究人員先前也取得類似的突破性進展，協助截癱患者重新行走，如今又有了新的成果。

英國巴金森氏症防治協會（Parkinson's UK）研究主任戴克斯特（David Dexter）表示：「這可能是一項具顛覆性的技術，有助巴金森氏症晚期患者恢復活動。」他強調這是侵入性手術，還需要更多研究。

馬克（Marc）是一名住在法國的62歲巴金森氏症患者，罹患這種慢性腦部退化疾病已有大約30年。他與90%以上晚期患者一樣有嚴重的行走困難。

馬克告訴法新社，所謂的「步態凍僵」尤其「可怕」，患者會暫時無法移動，有跌倒的危險。

A long-term Parkinson's disease patient, Marc Gauthier, was essentially confined to his home until he became the first person to receive a new Swiss-designed implant that has dramatically improved his ability to walk https://t.co/wrb095SYNr pic.twitter.com/9JqQgMlqz6 — Reuters (@Reuters) November 6, 2023

馬克說：「如果遇到障礙物，或是有人突然從面前經過，患者就會開始『凍僵』並摔倒。」馬克要求記者不要透露他的姓氏。

目前對於巴金森氏症仍有許多未知之處，使得治療變得困難，而這些症狀會嚴重影響患者生活，有時會讓他們只能臥床或坐在輪椅上。

當在瑞士接受手術的機會來臨時，馬克趕緊把握機會。

他說：「現在我可以從一個地方走到另一處，不用擔心如何才能到達目的地。我可以自己去散步，可以出門購物，可以做任何想做的事。」

外科醫師布羅克 （Jocelyne Bloch）和神經科學家庫爾蒂納（Gregoire Courtine）領導的瑞士團隊在馬克脊髓關鍵點植入複雜的電極系統，稱為「神經義肢」。

兩人先前曾採用脊髓植入物來協助截癱患者重新行走。

最新研究大致遵循相同原理，研究結果刊登在「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1121107