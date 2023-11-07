雲林縣一名熟女9月初在網路認識一個自稱建商的男子陷入熱戀，雙方見面約會過1次，為了幫「未來的老公」還債，身陷情網的劉女隨即交付46萬元現金給男子的「表弟」，不久又到銀行貸款40萬元，男友又要求先匯2萬元，劉女匯款時赫然發現是警示帳戶，警方接手逮到1名車手。

虎尾分局指出，劉女在網路認識「建商」男網友，雙方加Line後每天噓寒問暖，男方瘋狂示愛，兩人很快就以老公、老婆互稱，男子不久就表示蓋房子缺資金，建議劉女以機車貸款，為取信劉女，男子親自見面約會一次，對劉女稱「老婆」，劉女不久在自己的租屋處親手交46萬元給男子的「表弟」。

男子繼續照三餐請安並承諾劉女，只要一賣房子還掉所有貸款就能讓她過好日，但希望劉女再借40萬元，不過建案名稱、地點卻無法回答，最後只要求先匯款2萬元，劉女匯款時發現是警示帳戶而夢醒。

劉女將計就計報案，對「老公」佯稱要面交37萬元現金，虎尾分局獲報埋伏逮人，一名詐欺通緝犯閻姓車手落網，閻嫌在屋內見警方一擁而上十分驚訝，拒絕被壓制大喊「救命啊」，虎尾分局將之移送法辦，已遭雲林地方法院裁定羈押。