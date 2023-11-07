中鋼因應全球低碳大趨勢，近日產出首批150公噸線材，已通過BSI英國標準協會第三方查證，並交付下游螺絲大廠晉禾加工成六角螺絲，完成後將是台灣首批符合碳中和的綠色鋼製品。中鋼表示，這是中鋼跨出的第一步，同時也是台灣鋼鐵產業邁入低碳轉型的一大步。

中鋼強調，該公司攜手鋼鐵下游產業共同減碳，生產符合碳中和宣告的鋼材與下游產品。今年選定「線材」及「熱軋鋼捲」兩項鋼品，先由中鋼示範產製碳中和鋼材，再供應晉禾及盛餘鋼鐵，由客戶依循相同宣告模式，最終生產符合碳中和的下游產品及泛冷軋鋼材。

中鋼於去年開始規劃及參考「PAS 2060實施碳中和參考規範」的作法，分三個步驟執行碳中和鋼材產製作業，首先選定鋼材種類與生產邊界，盤查計算鋼材碳足跡；其次，採取減碳措施降低碳排，並再次執行碳足跡盤查；最後，減量措施採行後的剩餘碳排放量，透過抵換機制抵銷，進而達成鋼材碳中和。