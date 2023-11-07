高雄分署本次123聯合拍賣會現場照片(行政執行署提供)

法務部行政執行署全國13分署7日舉辦全國123聯合拍賣會，恰逢「雙11」前夕，各分署都拿出各種壓箱寶物供民眾應買搶標「淘寶」，超狂買氣讓總拍定金額高達6億1713萬2917元，本次聯合拍賣會最吸睛的拍賣物「豪華遊艇」也以2909萬元高價順利拍定。

今天總拍定6.17億，是行政執行署2016年12月創立全國123聯合拍賣會起，金額第2高，僅次於2021年11月全國123聯合拍賣會，拍定金額8億5747萬8548元。

執行署表示，不動產拍定（承受）金額總計5億8402萬9302元。金額最高者，為台中分署合併拍賣台中市北屯區大華段37筆土地及其上2筆未辦保存登記建物，拍定金額高達4億6119萬9999元，本案是一家已遭經濟部辦理廢止登記的國際休閒育樂有限公司，因滯納地價稅、房屋稅及積欠鉅額民間債務，被台中分署查封拍賣其名下不動產，因拍賣價格過高，經多輪拍賣均未拍定，本次為本輪次第4次拍賣，終以4.6億多元順利拍定。

金額第二高者，為宜蘭分署拍賣基隆市暖暖區知名社區水岸豪宅，由抵押權人以4090萬元承受，本案是基隆市的建設公司，為行政執行署列管之「滯欠大戶」，滯納金額高達1億2019萬餘元，亦積欠鉅額民間債務，由宜蘭分署查封拍賣其名下豪宅，建物面積約108坪，擁有前後陽台、綠地花園，並包含地下二樓5個平面停車位，且地處東勢坑溪畔，環境清幽、視野極佳，本次為第3次拍賣，最後由抵押權人以4090萬元承受。

此外，動產拍定金額總計3310萬3615元。拍定金額最高且最吸睛的，就屬高雄分署拍賣的「AQUARIUS 1」豪華遊艇，拍定金額高達2909萬元，較底價1680萬元溢價超過7成。

該遊艇是高雄地檢署與調查局南機站及海巡署艦隊分署第五海巡隊去年11月25日聯手查緝走私毒品時所查扣，船籍國為獅子山共和國，建造年份為2021年，總噸位高達104噸，本次順利以2909萬元高價拍定。

金額次之者，為宜蘭分署拍賣原創生醫股份有限公司股票35萬股，拍定金額高達300萬元，本案是王姓女子欠繳遺產稅及綜合所得稅遭移送宜蘭分署執行，經宜蘭分署查得王女名下股票仍具財產價值，迅速查封拍賣，最後由一位從台北遠道而來的神秘女子以300萬元買受，並以刷卡方式一次付清。