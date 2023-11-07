美國豪華電動車廠Lucid過去曾被稱為「特斯拉殺手」。但是在「西瓜偎大邊」的效應下，隨著越來越多車廠加入特斯拉NACS（North American Charging Standard，北美充電標準）充電規格陣營，Lucid終於也宣布成為其中一分子。

NACS最初是特斯拉的專用充電接口，如今已成為北美電動車行業的主流。Lucid執行長Peter Rawlinson曾在7月呼籲不要再使用特斯拉NACS，質疑有許多數據將被特斯拉掌握，但6日他卻透過公司聲明表示，「為我們的Lucid車主提供更可靠、便利的充電解決方案，採用NACS是重要的一步」。

Lucid表示，通過整合特斯拉的充電標準，從2025年起，Lucid新車出廠時就搭載特斯拉NACS充電口，現有車主也可透過轉接頭，使用特斯拉在北美超過1萬5000個超級充電站。

That must have been a bitter pill to swallow 😂 — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2023

對於昔日勁敵終於還是「跪了」，特斯拉執行長馬斯克忍不住在一位X（前身為推特）用戶分享相關消息時發言回應，「那一定是一顆難以下嚥的苦藥」，甚至還加上了一個「笑哭」的表情符號。