微信公號「中山大學孫逸仙紀念醫院」11月8日凌晨消息，廣東中山大學孫逸仙紀念醫院（中山大學附屬第二醫院，簡稱「中山二院」）發布情況說明稱，11月7日，該院關注到網路上有傳播「中山二院乳腺外科團隊疑受實驗環境和試劑影響致多人患癌」等資訊。醫院迅速組織調查核實，初步瞭解，近年在乳腺腫瘤中心實驗室工作、學習過的人員中有3名罹患癌症，其中2名現為該院乳腺外科醫師，在臨床工作；另外1名不是該院職工學生，為外地來院進修人員，已回原單位工作。該實驗室無在讀學生患癌。

中山二院表示，針對將患癌與實驗室或者試劑接觸進行關聯的關切，鑒於個體癌症發生的誘因極其複雜，誠摯歡迎有關部門組織第三方機構進行評估調查。

據中山二院稱，具體情況如下：

黃某，女，2017年至2022年在該院攻讀博士學位，此間在乳腺腫瘤中心實驗室學習，2022年7月博士畢業後入職該院乳腺外科，從事臨床工作。2023年10月被確診患胰腺癌並接受手術，目前情況穩定。

劉某，男，2013年至2018年在該院攻讀博士學位，此間在乳腺腫瘤中心實驗室學習，2018年8月博士畢業後入職該院乳腺外科，從事臨床工作。2023年6月被確診患滑膜肉瘤並接受手術，術後恢復良好。

說明稱，另有1名進修人員為某外地醫院畢業博士生。2021年來該院進修一年，在乳腺腫瘤中心實驗室工作，已於2022年4月結束進修離開廣州，2023年在工作當地被診斷為乳腺癌。

說明提到，乳腺腫瘤中心實驗室於2009年啟用，至今培養超過200名學生。