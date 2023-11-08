錢櫃林森店3年前大火致6人死亡67人受傷，董事長練台生等人遭起訴，台北地方法院8日傳訊證人、同案被告負責電梯加裝工程監工的黃思銘，檢方指黃在監工日報表上記錄，練台生到現場了解施工進度，練提出加快施工進度的指示，黃證稱只是依實際情形而記載。

2020年2月起錢櫃林森店進行增設電梯工程，當時因疫情衝擊業績，練台生與幹部討論後決定邊施工邊營業，卻未落實消防防護計畫，同年4月26日承包商王聖傑將儀器充電引發火災，由於店內現場消防設備未起作用，造成重大傷亡，

練台生等7人在2020月10月8日被依違反《消防法》等罪起訴，本案證人很多，台北地院已從今年10月4日開始審理庭，到11月22日每周三全天密集審理，8日法官傳訊錢櫃工程師黃思銘。

檢察官在法庭上提示證據指出，2020年3月6日，黃思銘在監工日報表上的「工地重要事項備註欄」，記錄當天練台生曾視察林森店大樓，且口頭指示施工，同年4月16日又記錄練台生到現場了解施工進度，練提出加快施工進度的指示。黃思銘作證說，施工期間會每日以電子郵件寄監工日報表給幾名主管，這都是依實際情形而記載。