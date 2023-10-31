高雄三民區民族一路一處床墊廠，今日凌晨1點50分發生火警，現場冒出陣陣濃煙，警消到場切割鐵捲門入內搶救，所幸屋內空無一人，沒有造成傷亡。

警消獲報火警，立即派遣消防車前往救援，發現現場為一棟透天厝連著鐵皮屋，抵達現場後立即布設水線，並切割鐵捲門入內灌救，所幸火勢在15分鐘內完成撲滅，沒有造成人員傷亡。

據了解，該處為某床業公司廠房，透天厝與空屋均無人在此居住，因此現場無人員受困傷亡，疑似因舊彈簧床墊起火燃燒，詳細起火原因由消防火調科調查中。