日前一名網友在臉書社團《爆廢公社二社》發文分享，高雄市大寮區一間便當店推出中午1小時60元吃到飽，爆紅後吸引大批民眾用餐，但卻發生客人瘋狂夾菜，吃不完丟掉的情況，老闆娘痛心地說，這類客人雖然佔少數，但從吃到飽中看到人性貪婪，考慮要停止提供吃到飽。

據《三立新聞網》報導，老闆娘表示，為了讓高雄大寮附近的工人，以便宜的價格吃飽，本來是1主菜配3菜賣75元，近日推出中午12至13時吃到飽只要60元，沒想到在網路爆紅後，吸引大批民眾上門，不少人瘋狂夾菜，但吃不完丟掉，讓她看了很心痛。

老闆娘說，這類的客人佔少數，她曾經勸告客人，別一次夾太多，以免造成浪費，沒想到對方反嗆「老闆娘，妳怕人吃喔」，她還看過有客人吃到臉色發白，還不斷把食物往嘴裡送，擔憂客人因此吃出問題，反怪罪到她頭上，最誇張的是還有婆媽到店內消費嫌店很小、限時1小時很沒誠意。

老闆娘說，面對這樣的狀況，她乾脆躲在廚房，眼不見為淨，但店內提供冷氣、飲料、湯品等，還無限吃到飽，卻還被被嫌棄，「我都跟員工說，這個活動看到人性的貪婪」，原本吃到飽活動終止時間是到「老闆喊卡」為止，現在考慮推其他活動。