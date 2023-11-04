大量濃煙直竄天際，警消表示，火勢大約1個小時獲得控制，僅1名工人受傷，自行送醫無大礙，詳細的起火原因仍有待調查釐清。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

所幸這起火警沒有造成嚴重傷亡，僅有現場1名在拆除的陳姓工人受傷，由同事協助自行開車送醫，經檢查後並無大礙。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮田中里１處已經停業的廢棄工廠，今天（4日）上午正在進行拆除作業，不料，疑似工人在使用機具切割工程時，產生的「火星」噴濺到一旁存放的大量泡棉，造成廠商燃燒，大量濃煙直竄天際，警消表示，火勢大約1個小時獲得控制，僅1名工人受傷，自行送醫無大礙，詳細的起火原因仍有待調查釐清。

這起火警發生在溪湖鎮二溪路一段695巷內某廢棄的菇類工廠，由於工廠總面積達到1000平方公尺，消防隊不敢大意，派出各式消防車輛24輛、消防人員42人前往搶救，所幸火勢並無延燒，現場也無穰受困。

消防隊表示，上午9點26分獲得通報，初步了解該工廠已經停業，工廠內為工人正在進行拆除作業，不料，因機具在進行切割作業時，引發火苗，裡面堆置的泡棉為易燃物，造成廠房燃燒，火勢與濃煙相當猛烈，抵達現場後隨即拉起水線灌救，10點15分就將火勢控制。

所幸這起火警沒有造成嚴重傷亡，僅有現場1名在拆除的陳姓工人受傷，由同事協助自行開車送醫，經檢查後並無大礙。