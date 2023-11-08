加拿大男星夏克立與黃嘉千2022年7月宣告離婚，兩人對簿公堂打跨國官司，夏克立為查清楚黃嘉千手上的2億財產流向，近日已返台。今（8日）夏克立不滿遭報導「不排斥再婚」，親自發文澄清了。

根據《鏡周刊》報導，夏克立被問到是否還愛黃嘉千，坦言已經不愛了，至於是否期待婚姻，夏克立回：「會的，我有可能再結婚。」不過，夏克立不滿被另一家媒體下標「認已經不愛黃嘉千：不排斥第二春」，8日在臉書嚴正地澄清：「我沒有要再結婚。」他解釋，受訪時向記者開玩笑說誰會想再結婚，本意非要再結婚。

夏克立否認想再結婚。（圖／FB@Chris Downs）

夏克立上月27日從東京飛到台灣，準備本月10日的離婚訴訟官司，預計待到家人12月生日後再離台。上月29日夏克立受訪時，透露去年1月先提離婚，本來希望可以好聚好散，如今演變成這番局面，他感嘆：「我從來沒有講過她的壞話，我也從來沒有外遇，更沒有任何的傷害」。

夏克立透露，為打離婚官司已燒光24萬加幣（約560萬台幣），經濟狀況不好，就算想靠賣掉在加國的房子紓解壓力，也因為家暴官司及離婚訴訟進行中，需要黃嘉千簽名同意，因此只能繼續向銀行借錢還房貸。為了開源，夏克立考慮在台灣教英文補貼生活費。

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