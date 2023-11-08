在職場上社交禮儀很重要，一名網友在傳產工作，今天主管在群組裡交辦工作事項，他打了一個OK，其他同事則用貼圖回覆，未料被主管罵他「沒禮貌」，讓他疑惑，為什麼打「OK」不行？貼文PO出引起網友討論「有沒有一種可能，貼圖裡OK是跪著一個人」。

原PO在PTT發文，今早主管在LINE群組裡交代事情，他正在吃早餐沒空，所以就只打了OK，結果被主管罵沒禮貌，還說只有管理階層才可以直接打OK，讓原PO疑惑又委屈，明明其他同事也是回OK，只是她們是用貼圖，「這樣就比較有禮貌？」

看到原PO在群組打「OK」被主管罵，網友紛紛熱議，「回：朕知道了！」、「不能打OK要打啥」、「不禮貌+1」、「貼圖可愛啊，回OK像你是領導」、「記得以後加幾個驚嘆號」、「有沒有一種可能，貼圖裡OK是跪著一個人」。

還有人建議原PO，「真心建議，回『收到」比較好」、「要貼很開心的OK圖代表你心甘情願、樂意至極」、「比較傳統的，可能比較不適合用英文，下次直接回閱後面一樣加^ ^」、「要回是或收到啦，最好的回答是馬上辦」。