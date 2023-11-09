吃米不知道米價的台灣人！有位男子在網上抱怨，他日前看到有人在網上誠徵幫忙搬運2面西藥櫃及近1小時的運送路程，但他看見預算僅800元，忍不住開噴「忙半天只賺800元，要汙辱人也不是這樣汙辱」，油資加上過路費就要700元了；對此，網友看了也搖頭表示「他是不是少寫一個0？」、「800連找人搬上車都有點困難！還想運那麼遠」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他見某平台誠徵貨運公司幫忙搬運貨，其內容物為2面西藥櫃，其尺寸一面為長270公分、高為240公分、寬(厚度)為31公分，另一面為長360公分、高為240公分、寬(厚度)為31公分，然而，誠徵業主只有800元的預算，並提出「會有人一起搬上車」。

有男子在網上看見誠徵搬運「大件櫃子」的預算，忍不住怒轟汚辱人也不是這樣汚辱。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

然而，他再從搬運的路線來看，從台南中西區XXX街XXX號搬至台南鹽水區XXX號，43公里路程就要56分鐘，他也在該誠徵貼文下留言轟「我台南市南區的車，光油錢加上過路費就要700元，給800元是吃X配吐司」。

對此，他也表示，此誠徵搬運貨內容簡直是「貨運界的悲哀，吃米不知道米價的台灣人」，忙半天只賺800元，要汙辱人也不是這樣汙辱，「有錢搬家，沒錢付運費；有錢買貨，沒錢付運費；有錢出門玩，沒錢付運費；公司越大間，砍運費，越砍越狠心」，也指出自己不會接受這樣的價格，大部分的貨運業者也是。

800元的搬運貨價格，也讓男子抱怨光油資加上過路費就要700元了。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「拆費，搬運費，車油費，人工800？就問他，他自己會不會接？」、「800……你用850叫他幫你做事看他要不要」、「他不是砍價，是不演了，直接開芭樂價」、「我大掃除時請兩個壯漢來搬老舊箱型電視到巷口就給600了」、「台灣不尊重專業」、「他是不是少寫一個0？」、「800連找人搬上車都有點困難！還想運那麼遠」。

另外也有網友不懂詢問「正常應該給多少呢？」，而原PO則回應「最少報價8000，這不好處理，全新破10萬」。