今年成都世大運國手廖倬甫，本周在世界羽聯BWF超級300系列韓國羽球大師賽發揮不錯，7日32強賽扳倒大會頭號種子、同胞前輩周天成之後，8日21比11、21比19再挫世界排名46比他高的捷克選手洛達（Jan Louda），挺進8強。

年僅21歲的廖倬甫，今年在BWF賽事於超級100系列中國瑞昌羽球大師賽勇闖4強，並於隸屬於國際挑戰賽系列的北馬里亞納公開賽拚回個人首座國際賽男單金盃，成都世大運則是他生涯首場國際綜合性賽會，也努力為團隊貢獻，和隊友摘下混合團體賽金牌，個人賽在單打止步16強。

本周來到韓國光州參加挑戰300系列賽事，廖倬甫首輪直落2力退周天成，賽後透過臉書粉專表示，第一次和學長周天成在國際賽交手，抱著學習與挑戰的心態，但學長因為剛從德國奪冠後趕抵韓國繼續出賽，可能時差影響和身體調適不在最佳狀態，自己也會在後續賽程繼續加油。

8強賽廖倬甫將面對另一位學長王子維和印尼選手雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）之間的勝方。

台灣女單選手林湘緹，在另一個場地以16比21、15比21不敵頭號種子、韓國女將金佳恩。