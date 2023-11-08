世界羽聯BWF世界巡迴賽超級300系列，大會8日賽程多組台灣選手出擊，左手持拍好手林俊易首局就讓對手得分個位數，短短30分鐘21比8、21比14輕取西班牙亞比安（Pablo Abian），晉級16強。

目前世界排名第21的林俊易，在韓國大師賽排進第4種子，32強賽過招世界第68的亞比安，是雙方生涯首次在BWF賽事交手，林俊易穩穩發揮，順利直落2收下勝利，16強迎戰從會外賽打進來的韓國地主選手鄭民先（音譯，Jeong Min Seon），希望在今年賽季繼2月超級300泰國大師賽、10月超級100高雄大師賽之後，朝本季第3冠前進。鄭民先則是32強賽21比16、21比11擊敗台灣戚又仁。

先前在歐洲圈賽事於北極公開賽、丹麥公開賽都止步首輪的「羽球王子」王子維，法國公開賽賽前因身體不適退賽，較其他選手早回台灣，經過兩周調整，在韓國光州繼續奮戰，32強賽碰上上一站在超級100吉隆坡大師賽打進決賽的同胞李佳豪，王子維21比18、21比11收下勝利。

也上演一場「寶島內戰」的女單32強，世界第25、大會第3種子許玟琪，以兩個21比19力克黃宥薰。