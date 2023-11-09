華懋上市前現增發行新股4000張，對外公開承銷3700張，其中2880張於1～3日以每股底價60.71元競拍，合格標數達9880張、超額認購3.43倍，得標價格介於78.89～98元，得標率約29.15％，得標均價83.31元。
華懋預計21日轉上市掛牌，尚有820張新股將在9～13日進行公開申購，申購價格為每股68元，以近期興櫃價推算，中籤者有機會現賺3萬元。
華懋受惠明年半導體客戶陸續恢復擴廠進度，2023年10月自結合併營收2.95億元，月增達83.72％、年增4.65％，為2019年IPO公開發行以來新高。累計前10月合併營收17.37億元、年增0.06％，成長率較前三季衰退0.83％轉正、重返成長軌道。
華懋董事會7日亦通過2023年第三季財報，合併營收14.42億元，營業利益2.24億元，毛利率23.81％為近年最佳，營益率15.6％。稅後淨利2.07億元、每股盈餘6.73元，亦為近年來最佳成績。
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