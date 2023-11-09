半導體產業揮發性有機氣體（VOCs）處理及污染防治設備廠華懋(5292)將於21日轉上市掛牌，7日完成公開承銷現增新股競拍，超額認購達3.43倍、得標均價83.31元。剩餘新股將於9～13日進行公開申購，申購價格為68元，以近期興櫃價推算，中籤者有機會現賺3萬元。