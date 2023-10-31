華懋為群益證主辦的首家以科技事業暨綠能環保類股申請上市公司，目前實收資本額為3.08億元，主要業務為揮發性有機氣體廢氣污染防治處理工程、工業用除濕工程及相關維修保養服務，客戶群囊括台灣半導體產業主要供應廠商。

隨著全球半導體及光電等高科技產業發展，污染物的排放減量工作已成為當務之急，華懋生產的設備規格不僅能依照客戶需求，進行周密的工程設計、建造及製造，並能符合各項環保法規，續朝高效率、節能減碳、循環經濟等環保設備研發。

華懋2023年上半年合併營收10.34億元、年增11.17％，營業利益1.63億元、年增達60.43％，稅後淨利1.45億元、年增達38.65％，每股盈餘4.72元，全數改寫同期新高。毛利率、營益率分別提升至22.6％、15.77％，雙創同期新高。

華懋前三季自結合併營收14.42億元、年減0.83％，仍創同期次高，主要受景氣放緩、下游持續去化庫存影響，使半導體上游擴廠腳步放緩、客戶要求裝機交貨速度放緩。不過，先前採購安裝的設備保養維修服務需求大增，帶動整體毛利率提升。

展望後市，華懋指出，根據在手訂單及爭取訂單預估，半導體產業依既定策略進行擴廠計畫不變，且其他產業為因應環保及永續發展需求，持續優化及採購環保設備需求亦穩定成長，對下半年營運仍審慎樂觀，預期今年營運表現可望持穩去年，並看好明年成長動能復甦。

法人指出，華懋目前在手訂單超過20億元、已創新高，能見度達明年底，隨著後續訂單仍持續接洽，預期在手訂單金額可望再創高。而2021年6月啟用的龍潭廠已接近滿載，為因應未來發展所需，規畫明年在桃園龍潭再購置土地擴廠，將產能再擴增30～50％。