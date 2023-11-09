新竹縣今年上半年糖尿病患執行檢查率執行率全台倒數第4，仁慈醫院糖尿病團隊認為糖尿病視網膜病變是糖尿病的主要微血管併發症之一，糖尿病患者每年至少要做1次的眼底檢查。眼科醫師張冬蕙分享臨床上曾有職業駕駛，因糖尿病併發視網膜病變，因及時治療讓他已順利回歸工作崗位。

11月14日是世界糖尿病日，仁慈醫院衛教師粘美娜指出，目前全台糖尿病患者已達250萬人，等於每10人就有1人有糖尿病，甚至還有年輕化趨勢，等於與疾病共病的時間變長，且糖尿病容易出現血管相關併發症。

糖尿病患者失明的風險是一般人的25倍，糖尿病視網膜病變盛行率高達26.5％，等於每4名糖尿病人就有1個會遇到視網膜病變的問題，但根據國民健康署統計，有超過5成民眾未執行眼底檢查，醫療品質資訊公開網資料統計，新竹縣的糖尿病患眼底檢查或眼底彩色攝影執行檢查率為全台倒數第4。

張冬蕙指出，糖尿病視網膜病變是糖尿病的主要微血管併發症之一，由於糖尿病視網膜病變早期沒有任何症狀，很容易被忽視，直到病變中期或晚期才可能被發現，並須有效治療，才得以恢復視力。她分享曾有職業駕駛因眼睛病變前往求診，原本相當沮喪以為無法再工作，因接受及時且恰當的治療，已順利回到崗位。

張冬蕙提醒糖尿病患者每年至少要接受1次眼底檢查，早期發現早期照護，並控制好血糖，遠離眼睛病變等併發症的發生。目前仁慈醫院引進免散瞳眼底攝影儀及眼球光學電腦斷層掃描儀，以不入侵的方式取得清晰影像，方便患者就醫檢查。