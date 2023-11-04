血糖穩定對健康相當重要，研究顯示，只要一周睡眠不足，就足以讓一個健康的人進展到「糖尿病前期」，即胰島素敏感度會因睡眠不足而下降，導致胰島素阻抗。家醫科醫師李思賢提醒，民眾一定要有充足睡眠，並盡量減少宵夜搭配電腦螢幕，以免血糖控制不良，引發糖尿病上身。

李思賢在其臉書粉專表示，人在吃完早餐後4小時就肚子餓，睡覺8小時卻不會餓死，這是因為血糖在睡眠期間有一運作方式。

他說明，人體在睡覺時的血糖相對清醒時、屬於穩定狀態；入睡初期血糖值會稍微升高，但隨著睡眠的持續，會慢慢地降至正常值。在大腦休息的非快速動眼期（Non-REM）中，血糖的代謝稍微降低11%，但是當進入快速動眼期（REM）時，血糖的代謝卻會增加。

他表示，褪黑激素會刺激胰臟減少分泌胰島素，維持睡眠中的穩定血糖。研究顯示，只要一周睡眠不足就足以讓一個健康的人進展到「糖尿病前期」，暗示著「胰島素敏感度」會因為睡眠不足而下降，導致「胰島素阻抗」，也是代謝症候群的根本原因。

高雄醫學大學附設中和醫院新陳代謝科醫師洪薇雯也曾表示，當睡眠時間減少或睡眠品質下降，會使得交感神經活性上升，腎上腺素分泌增加，造成葡萄萄耐受性變差與胰島素阻抗性上升，影響體內的血糖調節，導致血糖上升。