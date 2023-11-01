提到控糖，「吃飯順序」一直都是討論度很高的話題，到底該怎麼吃才能避免血糖快速飆升？對此，台灣營養基金會董事吳映蓉就實測，透過連續血糖監測儀，將水果、飯、菜、豆漿、蛋，以不同進食順序來觀察對血糖變化的影響。結果她發現，水果和飯先吃，血糖竟如雲霄飛車般波動，直言若長期每餐都按此吃法，等於在虐待胰臟，從而提高罹患糖尿病風險。

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文表示，為了測試調整進食順序對血糖變化的影響，她連續2天早上都吃一模一樣的食物，且重量都相同，並選在同一時間進食，控制在40分鐘內吃完，而唯一變數就是進食順序。

首先在按照水果、飯、菜、豆漿、蛋的順序進食後，吳映蓉發現，血糖竟如雲霄飛車般波動，剛開始吃血糖值是98mg／dL，但不到20分鐘，就一路狂飆到164，接著又一路跌至60，已到低血糖的數值，之後再慢慢爬上來，2小時後血糖值爬到93，第200分鐘則到103。

看到這樣的曲線，吳映蓉坦言真的嚇到，原來血糖在體內變化如此之大。她指出，整個過程中，胰臟很努力在發揮作用，但若每餐都像這樣虐待胰臟，胰臟可能會因此罷工，把血糖堆積於血管，最終導致糖尿病發生。

而另一組測試則是，按照蛋、豆漿、菜、飯、水果的順序進食，吳映蓉指出，血糖變化曲線就平靜多了，血糖緩緩升高，再緩緩下降。剛開始吃時血糖值是95mg／dL，65分鐘後則緩緩升到132，再慢慢下降，但並沒有掉到低血糖的現象。經過2小時，血糖值顯示為105。

吳映蓉提到，進食順序對於血糖的影響已經成為研究的焦點，根據一項在《Nutrients》雜誌上發表的研究指出，當先吃蔬菜，最後再進食碳水化合物時，可改善餐後血糖和胰島素濃度，即便是在快速進食的情況；另一項在《Journal of the American Nutrition Association》上發表的系統性回顧研究，最後進食碳水化合物的餐食順序傾向於降低血糖和胰島素的波動。再再顯示進食順序對血糖的控制具有重要意義。