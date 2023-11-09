今日(9)是大陸女星趙露思25歲的生日，因演出《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛·月升滄海》等多部陸劇，而成為新生代女演員，今日在成都開生日會，以線上演出售票方式與粉絲見面，在見面會上大跳熱舞，翻跳韓國女星泫雅的《PING PONG》，也翻唱孫燕姿的《第一天》，準備很多節目給粉絲。

而趙露思新戲《珠簾玉幕》的搭檔劉宇寧，也送花籃祝福她生日快樂，其實剛爆出兩人二搭時，有部分粉絲不看好，怕男方拿女方炒CP，對此劉宇寧也特地開直播澄清，場面弄得有點難看，但現在送出祝福給彼此台階下，化解先前的尷尬。

劉宇寧送花籃祝趙露思生日快樂。（圖／娛樂有飯微博、劉宇寧工作室微博）

趙露思在生日會上賣力熱舞，開麥「真唱」給粉絲聽，但是畢竟不是專業的歌手，所以難免有些跑調，網友聽得調侃「這歌一定要唱嗎」，但是粉絲還是很開心她的努力，紛紛緩頰說唱功就不要太計較啦，也有網友表示「路轉粉了，很用心的女孩」。趙露思工作室也發出多張美照，粉絲也紛紛表示像公主一樣。