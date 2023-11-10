一名男網友分享，某天和女友聊天的時候，他傳了「==」的表情符號，惹得女友不高興，最後竟然被封鎖分手，讓他超傻眼，也發文討拍，引起網友討論，不少人看完原PO與女友的對話以後，紛紛表示是原PO太白目，真的是活該被分手。

一名男網友昨天在Dcard上發文分享，他從沒想到自己會因為「==」的表情符號而被分手。某天女友傳了一個男生的照片給他，然後就開始誇這個男生很帥，他看了一眼覺得很普通，因此就回了一句「還好吧==」，結果竟然讓女友超生氣。

從對話截圖中可見，原PO女友看到「==」以後，立刻回說那個臉很討厭，你不要再用那個臉，原PO傻眼到說不出話來，最後女友爆氣直呼「你如果沒心就不要勉強自己跟我在一起，你自己想一想。」之後就消失不見，隔了1天都沒有回訊息。

男網友無奈地說，「==」怎麼了嗎？他就是覺得那個人的長相很普通，這樣也不行嗎？而且女友如果不高興，他可以也願意哄人，但直接封鎖是怎樣？

貼文引起網友討論，「如果我是女的，看到『==』之後，又出現了2次『額』，再加上『怎麼了嗎？』我會整個毛起來，全部都是很屎尿的舉止」、「我也很討厭==，而且那個額看了非常煩，女友就認真的在跟你反應了到底在額什麼額」、「在那邊額三小，額半天還說要哄，活該分手」、「你女友一定不是只因為你= =分手，是你的態度讓她失望了」。