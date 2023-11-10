長榮航空昨（9日）從曼谷飛桃園的BR202航班，原本預計在當地時間下午2時40分起飛，但因曼谷地勤公司的疏失，導致航機右側遭行李櫃碰撞凹陷、破損，共262名旅客受影響，部分旅客已搭乘替代航班簽轉，少數旅客改搭10日的航班返台。不少人回顧起今年6月長榮航空在日本羽田機場與泰國航空班機擦撞的意外，留言笑說「看來長榮今年跟泰國犯沖！」

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上分享一段影片，只見曼谷地勤的運輸車似乎沒裝好，行駛到一半，後面的行李櫃就脫落，慢慢滑向長榮航空的飛機，等到其他人發現以後已經太遲了，行李櫃直接撞上航機的右側，導致航機被撞凹、破損。原PO見狀忍不住驚呼「拖車地勤要賠慘囉！」

而長榮航空在曼谷被撞凹的消息也被轉發到PTT上，不少網友回顧起今年6月10日在日本羽田機場，長榮航空也曾與一架泰國航空的班機發生擦撞，如今在曼谷機場又被當地地勤狀，引起網友討論。「看來長榮今年跟泰國犯沖」、「要撞就選最貴的」、「這大概要修好一陣子了」、「挑最貴的撞下去」、「泰航到底多討厭綠地球」。

另有一名自稱是機上乘客的網友說，事情發生以後，部分的旅客被安排搭其他班機簽轉，部分則是由航空安排住宿，而他正在等長榮安排住宿，只能說真的很衰。