高市觀光局長高閔琳與高雄熊率團前往泰國曼谷辦理觀光推介會。（高市觀光局提供）

此次推介會活動以「高雄駁二彩虹地景」為主視覺。（高市觀光局提供）

壽山情人觀景台視野頗佳適合推薦給想要一覽高雄山海河港特色的旅客。（高市觀光局提供）

高雄這次帶來許多特色遊程及新穎國際性地標資訊。（高市觀光局提供）

泰國政府今（31）日宣布，取消台灣及印度旅客的入境簽證限制，旅客入境可免簽停留30天。而高市觀光局長高閔琳近日與高雄觀光大使「高雄熊」率隊前往泰國曼谷，搶攻國際觀光客市場，並與航空公司洽談，希望台泰雙邊互送旅客。

觀光局長高閔琳29日率團前往泰國曼谷，辦理「wow! Kaohsiung 」海外觀光推介會、業者B2B商談會及拜會重要觀光單位，積極搶攻泰國觀光客，攜手觀光公協會及旅行、旅宿、餐飲、文創等觀光業者共組高雄隊，齊力行銷高雄觀光。

高閔琳指出，據泰國出境旅遊協會預估，今年泰國出境旅遊預估將有750萬人次；我國來台境外旅客，泰國約24萬人次，位居東南亞前4位，而高雄與泰國每周有14班航班直飛，交通便利，是非常值得持續深耕的市場。

高閔琳指出，這次泰國曼谷辦理觀光推介活動及B2B業者商談會，以「WOW KAOHSIUNG」為主題，以高雄駁二彩虹地景為主視覺，希望傳達高雄令人讚嘆的6大面向——美食、美容、觀光亮點、宗教旅遊、節慶和LGBTQ＋友善旅遊，期盼高雄的美麗景緻、最新景點及高雄豐富多元的文化，能讓泰國旅客驚嘆高呼「哇！高雄！」。

高閔琳強調，此行也將拜會泰國出境旅遊協會（TTAA）、泰國台灣商會聯合總會（TTBA）、泰國航空總部、中華航空泰國分公司、泰國最大出境旅行社Quality Express、Formosa Journey Land等單位，積極洽談台泰雙方觀光交流及引客計畫，期為高雄帶入更多國際旅客。

觀光局補充，台灣於2019年成為亞洲第一個開放同性婚姻的國家，觀光局今年更公布LGBTQIA性別友善旅宿35家，更進一步推動性別友善旅宿標章，這次透過在曼谷的高雄國際觀光推介會，希望讓更多泰國出境旅客及全泰人口約占8％的LGBTQ＋社群，能更深入了解高雄的魅力，進而旅行台灣、首選高雄。