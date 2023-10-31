桃園機場捷運16日發生訊號異常雙向停駛，乘客摸黑走軌道逃難，議員批評蒙羞，要求全面檢討。(蔡依珍攝)

桃園機場捷運16日發生訊號異常雙向停駛，乘客摸黑走軌道逃難，議員批評蒙羞，要求全面檢討。桃園捷運公司總經理莊英震表示，和設備無關，是因前車有誤點，導致兩列電聯車在同一區段高峰位置而跳電，坦言2021年也曾發生過一次，這次全面檢討後抓出高風險的北段3區位、南段還在清查，未來會透過速限調整排除，和明年中正式上線的智慧鐵道，務求別再發生。

議員周玉琴、李柏坊、錢龍、陳美梅、黃婉如、張桂綿和張碩芳都指出，桃園機場捷運10月16日晚間發生系統異常，導致A4新莊副都心站到A7體育大學站暫停營運，癱瘓1小時，120位乘客得摸黑走軌道，外傳是因為機房內消防設備啟動才暫停營運，直指機捷事故率比其他縣市系統高，要求檢討緊急應變SOP。

桃捷公司指出，10月16日晚間20：42，於A5泰山站下行往A6泰山貴和站間運行時，先前一列普通車因車載號誌異常而產生些許延誤，後方過站不停的直達車趨近，此時同一個短區間裡有兩部列車同時加速運行，導致電流值瞬間上升，超出原先設定供電容量引發斷電。

桃捷公司指出，當下立即啟動公車接駁疏導旅客，但公車業者調度因素，接駁公車到站時，系統已恢復營運，將再與公車業協商討論縮短公車動員時間，優化異常發生時對旅客造成的不便。

桃捷公司針對這次電力異常事件也開過多次檢討會，包括列車延誤發生時同供電區間班距監控、電力異常應變處理、公車接駁與人員動員機制及票證補償作業等SOP進行優化。

莊英震也提到，改善最有幫助的是智慧鐵道，目前正積極推動、蒐集所有數據，已接近完成，明年中正式上線，將可提早發現問題啟動應變。