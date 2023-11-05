桃園市復興鄉小烏來赫威山，今天（5日）下午3時許，發生登山客爬山時不慎摔落峽谷的意外，但發生意外地點在新北市轄區，比較靠近三峽滿月圓，新北市消防局立即派遣共10車35人上山集結，準備前往救援。

消防隊員們陸續登山救援。（消防局提供）

消防局表示，當時獲報有人摔落溪谷，傷者呼吸微弱，有撞擊到頭部，嘴角有流血，根據GPS定位，要到達現場有相當的困難度，估計到達現場接觸患者也需要很長的一段時間，至於傷者為何跌落，詳細狀況還有待接觸到傷者後才能釐清。