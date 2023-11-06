桃園市議員黃崇真6日質詢爆客家局發生集體霸凌，不但至少逼走2名公務員，還有股長自封代理科長私刻印章。(蔡依珍攝)

桃園市議員黃崇真6日質詢爆客家局發生集體霸凌，不但至少逼走2名公務員，也有多名約聘僱待不下去離職，要求檢討卻用專案會議名義調查，擔憂會對被霸凌者二度傷害，另外還發生某股長「自行拔擢」為代理科長並私刻印章的離譜事件，痛斥螺絲鬆要求整頓。

市長張善政表示，尚未收到霸凌申訴，但會私底下徵詢當事人，一定會照標準流程處理，絕不輕忽，至於私刻印章情事，第一時間發現就立刻制止，確實不對，也已要求客家局內部檢討。

黃崇真說，上周客家局工作報告時，他以30秒時間指出客家局發生職場霸凌，要求調查，結果他自己和服務處都接到感謝訊息或電子郵件，甚至在世客博打工的臨時人員也來電感謝，凸顯霸凌事態嚴重，且絕非個案，就他所知已有2名公務員分別調職和離職，多位約聘雇也黯然離去。

黃崇真說，客家局霸凌事件不但對當事人言語或是行為羞辱，否定當事人的存在與價值，並貶抑個人、職位、地位、價值與潛力，甚至以各種方式鼓動同事孤立當事人，不讓參與重要事務或社交活動，試圖邊緣化，忽視、打壓排擠及冷凍當事人，造成當事人身心俱疲，甚至得到身心科就診。

黃崇真說，上周質詢後，希望啟動調查霸凌事件，本來是要成立公衛小組徹查，豈料隔天竟變成專案會議，參與會議的全是客家局內部人員，唯一一位外部人員是客家局委任的律師，程序完全不符規定，直指教局局校園霸凌都要3天內通報且至少3名外聘委員，客家局卻想隻手遮天，唯恐當事人一人面對所有客家局人員會造成二次傷害，呼籲「暖男市長」張善政慎處。

黃崇真也提到，客家局還發生濫權人事調動，按規定9職等以上異動都要公告，但客家局某科因原科長到世客博支援，該科劉姓股長在未接獲派令下，就刻印章自封為代理科長，有偽造文書之嫌，連工作報告都還是代理科長自居，斥客家局內控失靈，哪天恐會出現假的代理局長。

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