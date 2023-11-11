一名網友分享，很多家長帶小孩到餐廳吃飯，看到小孩失控尖叫、敲碗的時候，很多家長只會在旁邊搖頭喊「NONO」，讓他看了很不爽，也不認為幾個簡單的NO就能讓孩子乖乖聽話，引起網友討論，不少人表示，小孩聽得懂才有鬼，除了嘴上要告訴孩子不能這樣做，也應該用行動來制止孩子。

一名網友近日在臉書社團《匿名公社》上分享，現在很多家長會帶小孩到餐廳裡面吃飯，但是當小朋友情緒失控的時候，似乎很多家長都不知道怎麼管，曾經看過小孩失控尖叫、敲碗，或是破壞店裡面的擺設，但是家長卻只會在嘴裡面喊著「NONO！NONO！」讓人聽了很不爽。

原PO表示，他實在不懂這些家長是在「NO」什麼意思，小朋友不乖就該好好管，以免影響到他人，但是一直NONO根本沒啥作用。

貼文引起網友熱烈討論，「要看人，我也會說NONO，但也會行動制止！只出一張嘴卻不動的，就是喊給別人聽」、「曾看過連NONO都沒有，只顧著滑手機的家長，彷彿無人境界」、「我也很討厭那種家長，在那邊一直喊NONO，不然就是完全不管」、「說什麼不是重點，是那些家長根本嘴巴阻止，小孩也是繼續白目。」