新華社11日發表專訪倪虹的文章，倪虹表示，房企要有清醒的認識，現在要拚的是高品質、新科技、好服務，誰能為群眾建設好房子，誰能為群眾提供好服務，誰就會有市場、誰就會有發展。

對於今年房市政策，倪虹表示，措施起到積極效果，前10個月一手房交易量雖降，但二手房上升，整體實現按年正增長。今年房市總體來看前高、中低、後穩。保交樓任務下，帶動房屋竣工面積增長近2成。

當前碧桂園、恒大等債務規模龐大的企業後續動態讓市場關注，雖然上述企業均表示積極進行債務重整，但如恒大的債務重整方案遲遲無法讓債權人滿意。同時，市場也關注大陸企業對於房企的整併退場規劃。

需要注意的是，日前人行行長潘功勝也剛接受官媒採訪。而在11日晚，大陸國家金融監管總局發表文章，稱要促進金融與房地產良性循環。大力支持超大特大城市「平急兩用」公共基礎設施、城中村改造、保障性住房等「三大工程」建設。