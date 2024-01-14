受利比亞宣布關閉Sharara油田、OPEC＋啟動自主額外減產計畫等因素影響，國際油價向上攀揚；中油宣布，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.9元及0.8元，15日凌晨零時起，國內汽油價格調降0.2元、柴油價格不調整。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.8元。

中油表示，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲0.82美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.1元，國內油價依公式計算漲幅為1.11％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.7元及0.8元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.7元及0.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。

最終，在雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.9元及0.8元，國內汽油價格實際每公升調降0.2元、柴油價格不調整。累計112年至12月底止，中油共吸收約169.19億元。